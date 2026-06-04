Мужчина развязал мусорную войну с коллегой и проиграл

Пользователь Reddit с ником 1quirky1 решил проучить коллегу за неудачный выбор рабочего места. Мужчина добавил, что в итоге не смог выйти победителем из войны, которую он же и начал.

В офисе, где столы ни за кем не закреплены, возмущающий автора коллега всегда садился возле двери.

«Из-за этого любой проходящий мимо непременно задевал стул за этим столом. При этом коллега, приходящий туда лишь на несколько часов в неделю, создавал видимость постоянного использования стола, оставляя на нем кофейные чашки и прочий мусор. То есть теперь всем приходится лицезреть это бардак, входя в помещение и выходя из него», — пожаловался автор.

Тогда он решил сам пользоваться именно этим столом, постоянно настраивая под себя его высоту, высоту кресла, а также расположение и наклон монитора компьютера. Кроме того, он намеренно перепутал кабель гарнитуры с кабелем клавиатуры.

«Он никогда ничего мне не говорил, если его стол оказывался занят мной. Вместо этого он начал накапливать на нем еще больше мусора, Я принял вызов и в пятницу вечером, когда никого не было, порылся как следует в помоечном ведре, чтобы утроить количество грязи на столе», — рассказал мужчина.

Однако победителя в мусорной войне выявить не удалось: в понедельник первым же свидетелем безобразия стал начальник противоборствующих сторон. Теперь у каждого из двух коллег возле их рабочих мест висят таблички, напоминающие им об основных принципах поддержания чистоты в помещении.

Ранее другой пользователь Reddit устроил «шоколадную месть» коллеге из-за очереди на стирку. По его словам, причиной конфликта стал дефицит машин для сушки одежды на строительстве объекта.