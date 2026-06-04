Мираж над океаном напомнил о трагедии «Титаника»

У побережья Корнуолла в Великобритании заметили над океаном силуэт огромного белого медведя - это оказался мираж, который напугал местных жителей и напомнил им о трагедии с "Титаником", который, по одной из версий, мог погибнуть именно из-за такого явления. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на BBC News.

© Кадр из фильма "Титаник"

Странную фигуру над линией горизонта заметили местные жители и туристы 24 мая. Ее можно было наблюдать на юго-западе Англии. При этом объект на разных снимках выглядел по-разному: кто-то принял его за корабль, другие - за строительный кран и даже некую надпись. Очертания быстро менялись, но на одном из снимков отчетливо виден огромный белый медведь.

Специалисты объяснили, что на самом деле речь идет о фата-моргане, а наблюдали люди мираж авианосца - его изображение исказилось из-за редкого оптического эффекта на фоне контраста температур между слоями воздуха. Предметы в таком случае могут вытягиваться, казаться перевернутыми и раздвоенными.

Бытует версия, что фата-моргана могла стать причиной гибели "Титаника". Якобы ледяная глыба слилась с небом и исказила реальную картину горизонта, из-за чего экипаж не смог вовремя принять верного решения о маршруте.