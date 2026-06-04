Кот, осьминог и коза: кто победил в соревновании зверей-оракулов

Акула Ритинья стала животным-оракулом сборной Бразилии. Она уже выбрала команду победителя стартового матча в группе С чемпионата мира по футболу 2026. Латиноамериканская команда начнет участие в турнире международного уровня с встречи с марокканскими футболистами 14 июня. Бразильцы нацелены завоевать рекордный, шестой по счету титул чемпионов мира. По прогнозам оракула, удача на их стороне.

В аквариуме AquaRio в Рио-де-Жанейро на глазах у многочисленной публики акула Ритинья выбрала ящик с бразильским флагом вместо марокканского. Как рассказал директор аквариума Марсело Шпильман, акулу в качестве оракула выбрали по той причине, что это вид, нуждающийся в сохранении, но долгое время ассоциировавшийся со многими негативными стереотипами.

«Идея, позволяющая акулам предсказывать исход матча, очень интересна, а также является эффективным интерактивным мероприятием, привлекающим внимание публики», — отметил он.

Самым точным предсказателем исходов матчей чемпионатов мира по футболу по праву считается легендарный осьминог Пауль из Германии. Он возглавляет своеобразный рейтинг животных-оракулов, продемонстрировав абсолютную точность и угадав результаты всех восьми матчей, за которые брался делать прогнозы.

Второе место в этом негласном соревновании экстрасенсов занял российский кот Ахилл, чья интуиция подвела лишь в одном случае из пяти. Третье место разделили сразу два других знаменитых предсказателя. Немецкая слониха Нелли справилась с прогнозами на матчи мундиаля в 30 случаях из 33, а нидерландская корова Сейтье оказалась права в 12 играх из 15.

Замыкает пятерку лидеров российская коза Забияка. Она расположилась на четвертом месте рейтинга, показав ровно половину верных прогнозов — три угаданных исхода из шести.

Традиция использовать животных для предсказания результатов крупных футбольных турниров стала неотъемлемой и одной из самых ожидаемых частей мировых чемпионатов. Звери-оракулы, от головоногих моллюсков до домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, регулярно привлекают внимание миллионов болельщиков и мировых СМИ, добавляя спортивным состязаниям элемент развлечения и легкой магии.