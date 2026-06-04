Женщина решила вернуть украденные деньги с помощью арбалета

В США женщина погналась за вором с арбалетом, чтобы вернуть украденные деньги. Об этом сообщает WOWT.

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Полиция Омахи, штат Небраска, получила вызов вечером в понедельник, 1 июня, от жителей района 108-й улицы и Реддик-авеню. Они сообщили о женщине с арбалетом, которая бегала по кварталу. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили подозреваемую перед жилым зданием. Оружие лежало у ее ног.

На вопрос полицейского женщина ответила, что мужчина украл деньги у ее матери, поэтому она взяла арбалет, чтобы догнать его и заставить все вернуть. Злоумышленницу арестовали и предъявили обвинение в хранении оружия. Вора, укравшего деньги, полиция пока не нашла.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк мужчина поспорил со старшей сестрой о правильной настройке кондиционера, подстерег ее с арбалетом в руках и выстрелил в нее. Стрела задела ей лицо и ухо.