Подросток подстрелил рыбу сломанной стрелой и стал претендентом на рекорд

В США подросток из штата Кентукки подстрелил пестрого толстолобика весом 37 килограммов из лука и стал претендентом на мировой рекорд в боуфишинге среди юниоров. Об этом пишет Outdoor Life.

Огромную рыбу удалось добыть 16-летнему Брейдену Шоу и его приятелю Истону во время рыбалки на реке Огайо 29 мая. Школьники рыбачили до ночи и уже собирались идти домой, когда заметили крупного толстолобика. У Шоу осталась одна стрела, причем сломанная — у нее отломилось хвостовое оперение.

Тем не менее подросток решил во что бы то ни стало подстрелить крупную рыбу и это ему удалось с третьей попытки. На следующий день приятели отправились взвешивать толстолобика на сертифицированных весах. Оказалось, что он весит 37,1 килограмма.

По словам Шоу, теперь он может стать чемпионом штата и мира среди юниоров. По данным Outdoor Life, взрослый рекорд по ловле толстолобика методом боуфишинга составляет 47,1 килограмма. Он был установлен в 2020 году в Западной Виргинии.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас рыбаки поймали тунца весом 400,9 килограмма и установили новый рекорд. Мужчинам понадобилось пять часов, чтобы справиться с огромной рыбой.