У коммерсанта изъяли более 100 тысяч экзотических тараканов

Власти Австралии конфисковали у местного коммерческого заводчика партию из более чем 100 тысяч экзотических живых тараканов, разведение которых в стране строго запрещено. Общая стоимость изъятой партии составила 200 тысяч австралийских долларов (около 142 тысяч долларов США). Об этом сообщили в Министерстве по изменению климата, энергетике, окружающей среде и водным ресурсам.

Рейд прошел в мае в городе Батерст (штат Новый Южный Уэльс). У коммерческого заводчика была обнаружена крупная партия мадагаскарских шипящих тараканов и аргентинских тараканов. Все насекомые были изъяты, а в отношении нарушителя возбуждено дело.

Согласно австралийскому законодательству, ввоз мадагаскарских шипящих и аргентинских тараканов в страну категорически запрещен. Более того, их нельзя содержать, разводить или продавать на территории Австралии вне зависимости от того, каким способом они были изначально приобретены. Основная причина столь жестких мер — потенциальная угроза, которую эти виды представляют для местной дикой природы и сельского хозяйства. Нарушителям соответствующего закона грозят штрафы в размере нескольких тысяч австралийских долларов.

Эксперты предполагают, что изъятые тараканы могли использоваться в коммерческих целях. Ловец змей из Батерста Стефани Лессер, чьи слова приводит телеканалABC News, предположила, что заводчик, вероятно, продавал насекомых в качестве экономичного корма для домашних рептилий.Австралия имеет одни из самых строгих в мире законов в области биобезопасности. Континент изолирован от остального мира миллионы лет, и его экосистема крайне уязвима для инвазивных видов. Ввоз любых живых животных, растений и даже почвы строго контролируется, чтобы предотвратить проникновение чужеродных видов, которые могут нанести непоправимый ущерб местной флоре и фауне. Мадагаскарский шипящий таракан (Gromphadorhina portentosa) — один из крупнейших тараканов в мире, длина его тела достигает 5-8 сантиметров. Он известен способностью издавать шипящие звуки, выталкивая воздух через дыхальца. Эти насекомые популярны во всем мире как экзотические домашние питомцы и как корм для террариумных животных. Однако для Австралии, где обитают уникальные эндемичные виды, их проникновение в дикую природу может обернуться экологической катастрофой.

Ранее международная группа ученых в ходе экспедиции в Анголу обнаружила десятки ранее неизвестных науке видов животных. Среди наиболее примечательных находок — флуоресцентный паук, светящийся синим цветом под ультрафиолетом, паук, мимикрирующий под божью коровку, и бронированный сверчок.