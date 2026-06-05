OnlyFans-модель рассказала о сложностях жизни с огромной грудью

OnlyFans-модель Луиза Ховански заявила, что большая грудь, благодаря которой она стала популярной в социальных сетях, приносит не только внимание аудитории, но и множество бытовых и психологических трудностей. Об этом сообщает The Sun.

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По словам инфлюенсера, многие воспринимают ее внешность как преимущество и считают, что обладательницам большой груди живется легче. Однако сама Ховански утверждает, что сталкивается с постоянным вниманием окружающих, предвзятым отношением и сложностями при выборе одежды. Она отметила, что стандартные размеры часто не подходят ее фигуре: вещи, которые хорошо сидят в талии, оказываются слишком тесными в области груди, и наоборот.

Модель также рассказала, что нередко сталкивается с поспешными выводами о своем характере и способностях. По ее словам, некоторые люди считают, что внешность определяет личность человека, и недооценивают ее творческие и деловые амбиции.

Ховански подчеркнула, что популярность в интернете связана не только с внешними данными. Она заявила, что создание успешного бренда требует постоянной работы над контентом, маркетингом, фотографией и взаимодействием с аудиторией.

Кроме того, модель призналась, что трудности возникают и в личной жизни, поскольку некоторые мужчины проявляют интерес прежде всего к ее внешности, а не к ней самой.