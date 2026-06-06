Женщина заметила мистическую фигуру в Вестминстерском аббатстве

По данным портала 120.su, Во время путешествия в Лондон женщина-туристка посетила Вестминстерское аббатство и сделала там много снимков. Однако на одной из фотографий особо выделяется витражное окно, а точнее — силуэт в нем.

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Фигура выглядит крайне необычно и даже пугающе для обычного человека, к тому же непонятно, зачем кому-то полезать на такую высоту.

Пользователи социальных сетей согласились с тем, что здесь, возможно, наблюдается паранормальное явление. Силуэт сочли похожим на призрака или мрачного жнеца. Некоторые пользователи утверждали, что это наверняка демон, который является всем, кто осмеливается фотографировать святые места.