Забывчивый мужчина неожиданно разбогател

Победитель лотереи штата Миссури, США, чуть не лишился 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что купил лотерейный билет еще в феврале, оставил его в пикапе с другими билетами и забыл об этом. Прошло несколько месяцев, прежде чем он наткнулся на эти билеты и решил их проверить.

Он отсканировал лотерейные билеты на заправке и с удивлением обнаружил, что разбогател.

«Я, честно говоря, не знал, что сказать. Играю много лет, и это самое крупное, что я когда-либо выигрывал», — признался он.

Приз так поразил победителя лотереи, что он даже забыл заправиться, хотя уже заплатил за бензин. Он сообщил, что часть выигрыша отдаст внукам.

Ранее сообщалось, что житель США успел забрать многомиллионный выигрыш в лотерею Нью-Джерси за неделю до того, как срок его получения истекал. Счастливый билет он случайно нашел в кармане старых штанов.