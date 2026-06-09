В США по ошибке кремировали женщину

83-летнюю жительницу американского штата Огайо Нэнси Андерс по ошибке кремировали вопреки ее последней воле. Об этом пишет People.

Женщина умерла 28 мая 2025 года. После смерти мужа она заранее продумала собственные похороны и хотела быть похороненной рядом с супругом. По словам родственников, Андерс подробно описывала все детали церемонии, включая одежду и расположение тел.

Семья передала тело в похоронное бюро и готовилась к церемонии прощания. Однако через десять дней дети женщины узнали, что сотрудники учреждения по ошибке кремировали ее останки. В похоронном бюро произошедшее назвали несчастным случаем.

Родственники подали иск против учреждения. По словам детей Андерс, они тяжело переживают случившееся, поскольку не смогли выполнить последнюю волю матери, передает издание.

Ранее работники морга в итальянском Турине перепутали тела и случайно отправили на кремацию тело 56-летнего рабочего из Молдавии.

Другой случай произошел в США, где врачи перепутали пациентов и по ошибке отключили одного из них от аппарата жизнеобеспечения. В результате мужчина скончался.