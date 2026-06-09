Рыбаку-любителю не хватило 56 граммов для мирового рекорда

Мужчина из американского штата Миссури поймал желтого окуня весом 1,1 килограмма и побил 30-летний рекорд. Об этом сообщает Northwest Arkansas Democrat-Gazette.

Крупную рыбу выловил Дэнни Ногл из города Касвилл, во время рыбалки с друзьями. Его улов оказался на 56 граммов легче мирового рекорда по ловле этого вида, однако побил рекорд штата, установленный в 1995 году. Оказалось, что рыба, пойманная 31 год назад, весила только 255,1 грамма.

Ногл заявил, что еще в прошлом году ему стали попадаться желтые окуни, которые явно весили больше четверти килограмма, однако он догадался предоставить одну из рыб в природоохранный департамент штата только сейчас.

Удачливый рыбак сказал, что собирается сделать копию рекордной рыбы. Власти Миссури заявили, что достижение Ногла стало первым рыболовным рекордом штата в текущем году.

Ранее сообщалось, что в США подросток из штата Кентукки подстрелил пестрого толстолобика весом 37 килограммов из лука. Юный рыбак стал претендентом на мировой рекорд среди юниоров.