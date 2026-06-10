БДСМ-госпожа рассказала, о чем просят мужчины с маленькими пенисами

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд рассказала о работе с мужчинами, у которых маленькие пенисы. Ее слова передает Metro.

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По словам Тодд, обычно такие клиенты просят, чтобы их высмеивали и унижали. Им нравится слышать, что с половым органом такого размера они мало похожи на мужчин. Типичным запросом подобного рода Тодд назвала просьбы говорить, что им никогда не удастся удовлетворить женщину.

БДСМ-госпожа отметила, что некоторые мужчины считают маленькими пенисы совершенно нормального размера.

«Видимо, кто-то заставил его стыдиться размеров своего мужского достоинства, и он решил эротизировать собственный дискомфорт и унижение, приручить их и обернуть себе на пользу», — предположила она.

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