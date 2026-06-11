Рыба-франкенштейн, которая умеет ходить по суше, напугала власти

Змееголов впервые появился на территории американского штата Нью-Йорк и напугал местные власти. Об этом пишет New York Post.

Существо, которое прозвали рыбой-франкенштейном за умение перемещаться по суше, подобно змее, поймал рыбак в озере Лили-Понд на Лонг-Айленде в конце мая. «Эти рыбы умеют ходить по суше. Это инвазивный вид, у них нет здесь естественных хищников, — говорит Хайди О’Риордан из департамента охраны природы штата Нью-Йорк. — Они съедают все, что смогут запихнуть в свои большие пасти».

Змееголовы появились в США в 2013 году и успели нанести серьезный вред фауне в водоемах нескольких штатов. В Нью-Йорке эти рыбы считаются настолько вредными, что рыбаки обязаны уничтожать их при обнаружении и сразу же ставить власти в известность об этом.

О’Риордан предположила, что змееголов, скорее всего, попал в Лили-Понд из чьего-то аквариума. В данный момент власти штата проводят программу по борьбе с опасным видом.

Змееголовы изначально обитали на Дальнем Востоке, от реки Янцзы до Амура. Эти рыбы очень прожорливы, практически не имеют естественных врагов и могут дышать воздухом. Благодаря последней особенности, они могут перебираться из одного водоема в другой по суше.

В июне 2025 года сообщалось, что в Германии рыбак поймал рыбу-вампира, похожую на инопланетного монстра из фантастического фильма. Необычное существо оказалось морской миногой.