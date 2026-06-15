Девушка увлеклась сериалом и поплатилась «бурными извержениями»

Пользовательница Reddit с ником Jadenscookies рассказала, как увлеклась просмотром сериала с бойфрендом в арендованной ими квартире и поплатилась «бурными извержениями» из своего тела. Отметить новоселье молодые люди решили просмотром сериала, шаурмой и огромными порциями острого картофеля фри.

«Несмотря на то, что я в какой-то момент насытилась, я рассеянно продолжала есть картошку фри, не зная даже, сколько уже поглотила. Остаток ночи прошел без происшествий: я распаковывала коробки и обживала квартиру. На следующее утро я проснулась с урчанием в животе. Мой парень крепко спал рядом со мной. Я помчалась в ванную, заперла дверь и едва не обделалась прямо возле нее», — написала девушка.

Добравшись все же до унитаза, она села и вцепилась в него с такой силой, что костяшки ее пальцев заболели. По ее словам, «тело извергало эту картошку фри с такой яростью, на какую человек вообще не способен».

«Я никогда раньше ничего подобного не испытывала. Это было ужасно. Все мои попытки заглушить боевые кличи, исходящие изнутри меня, были тщетны. Спустя целую вечность я вышла из туалета. Мой парень уже проснулся и широко улыбнулся мне: "Как дела? Было очень громко". И тут меня осенило: туалет звукоизолирован, как лист бумаги, и тонкие, как дыры, стены не смогли скрыть звуки бурного извержения из моего тела», — с ужасом констатировала автор.

Ей после этого диалога захотелось провалиться под землю. И даже сейчас, спустя несколько дней, бойфренд не перестает шутить по этому поводу.

Ранее занятый туалет вынудил другую пользовательницу Reddit найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.