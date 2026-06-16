Воспитанник детского сада спас друзей от смертельно опасной змеи

Маленький мальчик из американского штата Калифорния заметил смертельно опасную гремучую змею в беседке и спас других детей. Об этом пишет New York Post (NYP).

Инцидент произошел 11 июня в городе Санта-Кларита. Воспитанник детского сада увидел ядовитую рептилию в беседке и сразу же рассказал об этом взрослым. На место происшествия вызвали специалиста по отлову гремучих змей Кэри Куашена. Мужчина быстро изловил рептилию и вывез ее с территории детского сада. «Слава богу, все обошлось», — написал он на странице в социальной сети после случившегося.

Как отмечает NYP, в Калифорнии наблюдается настоящее нашествие гремучих змей. Только за первые три месяца 2026 года там было зарегистрировано 77 инцидентов, связанных с этими рептилиями. Троих укушенных калифорнийцев спасти не удалось. Местные герпетологи назвали сложившуюся ситуацию крайне необычной и тревожной.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон восьмилетний школьник выжил после укуса гремучей змеи. Рептилия укусила ребенка за палец.