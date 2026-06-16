Канюк-террорист: люди боятся ходить по тропе из-за птицы

В деревне Колеортон (графство Лестершир, Великобритания) местные жители столкнулись с необычной угрозой — хищной птицей, которая регулярно нападает на прохожих, сообщает, Daily Mail.

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По словам сельчан, канюк почти ежедневно пикирует на людей, проходящих по тропинке рядом с его гнездом. В результате нескольких нападений люди получили травмы: один мужчина рассказал, что когти птицы оставили глубокие царапины на его голове — от лба до макушки. В другом случае хищник атаковал велосипедиста, из-за чего тот упал и повредил руку.

Местная жительница Саманта Торп сообщила, что перестала пользоваться опасной тропой и запретила своим детям ходить по ней.

«Я почти каждый день вижу, как птица нападает на людей. Это продолжается уже несколько лет. Теперь я не рискую ни сама, ни мои дети», — рассказала женщина.

Другие жители также подтвердили, что избегают этого участка, опасаясь повторных атак.

Специалисты из Королевского общества защиты птиц Великобритании (RSPB) считают, что причиной агрессии является защита потомства. В период гнездования некоторые хищные птицы могут воспринимать людей как угрозу и атаковать тех, кто приближается к гнезду. Однако в данном случае поведение канюка, по словам экспертов, выходит за рамки обычного и, возможно, связано с тем, что птица привыкла к присутствию людей и стала более смелой.

Местные власти и представители RSPB ведут переговоры о том, как обезопасить жителей, не причиняя вреда птице. Рассматриваются варианты установки предупреждающих знаков и временного перекрытия тропы. Жителям рекомендуют носить головные уборы и держать зонты наготове. Пока же канюк продолжает патрулировать свою территорию, а люди — искать пути решения этой «крылатой» проблемы.