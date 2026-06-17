Богатая невеста обидела жениха одним требованием

Пользовательница Reddit с ником CrossRoads12451 рассказала о противоречиях с будущим мужем, возникших накануне свадьбы. 31-летняя женщина уточнила, что они с женихом — из разных социальных слоев.

«Моя семья относится к высшему среднему классу и владеет большим количеством недвижимости, активов и бизнеса. А он — из обычной рабочей семьи. После свадьбы он будет жить в доме, купленном моими родителями для меня, право собственности на него оформлено на семейный траст. В конечном итоге все это перейдет ко мне по наследству вместе со всеми остальными активами», — объяснила невеста.

В прошлом пара уже обсуждала необходимость заключить брачный контракт, и это не вызывало возражений со стороны мужчины. Однако по мере приближения церемонии бракосочетания невеста основательно взялась за дело, начав обсуждать конкретные положения документа и взявшись за поиск юристов.

«Теперь он чувствует себя невероятно обиженным. Как бы я ни объясняла или ни формулировала ситуацию, для него это все равно выглядит как недоверие. Я объяснила, что люблю его и доверяю ему. Но жизнь непредсказуема, а люди сложны. Никто не знает, что ждет нас в будущем, и не окажемся ли мы когда-нибудь в ситуации, когда превратимся в худшие версии самих себя», — написала женщина.

Она добавила, что не хочет угробить результаты упорного труда и успехов своих родителей из-за ничтожно малой, но все же существующей вероятности того, что брак окажется неудачным, а расстаться полюбовно супруги не смогут.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о странной ситуации, в которой она оказалась, решив съехаться с женихом. По словам 28-летней девушки, она нашла несколько неожиданных вещей в родительском доме и квартире парня.