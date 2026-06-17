Юристов обвинили в лени и сексе на рабочем месте

Американские юристы раскритиковали своих британских коллег и обвинили их в лени и сексе на рабочем месте. Перепалка произошла на платформе Reddit в теме, посвященной работе в сфере юриспруденции.

Поводом для скандала стал вопрос американского юриста, переехавшего в Лондон. Он спросил, что коллеги думают о британских экспертах в области права. Американцы не стали стесняться в выражениях: британцев в целом назвали «любителями теории, а не практики», а выпускников Оксфорда и Кембриджа — «социально запрограммированными на красноречие, а не на результат».

Кроме того, американцы считают, что британские коллеги «всегда спят или в отпуске». Один из особо резких комментаторов заявил, что юристы в Лондоне «занимаются сексом в офисе гораздо чаще, чем американцы», и даже привел в пример серию скандалов, потрясших британские адвокатские бюро. Британцы не остались в долгу: они назвали американские юридические документы «абсолютным бардаком», а суды по банкротству в США сравнили с сетью дешевых придорожных ресторанов.

Зато британские суды получили похвалу за «настоящих квалифицированных беспристрастных судей», в отличие от «излишне политизированной» американской судебной системы.

Ранее сообщалось, что президент Ганы Джон Драмани Махама выступил против распространяющейся в стране практики принимать на работу женщин, только если они согласятся на романтические отношения или секс с начальником.