Испугавшаяся наказания девочка ушла из дома и не возвращалась 22 года

В Китае девятилетняя девочка испугалась наказания за разбитую бутылку с гелем для душа и сбежала из дома. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Семья Сюхун переехала в провинцию Гуандун на заработки больше 20 лет назад. В 2004 году их дочь Лю играла у подруги и случайно разбила стеклянный флакон в ванной. Опасаясь гнева матери, она ушла из дома. Родители три дня искали ее, давали объявление по местному телевидению, но безуспешно. Тем временем сбежавшую девочку усыновил мужчина, нашедший ее на овощном рынке.

Спустя годы выросшая Лю, которой сейчас 31 год, с помощью волонтеров и полиции вышла на след семьи и вернулась в родную деревню в провинции Цзянси. Родственники устроили ей торжественную встречу: повесили баннеры, принесли цветы и взрывали хлопушки в честь ее возвращения.

Мать сквозь слезы попросила прощения за то, что не уберегла дочь, и надела на нее золотую цепочку. Сама Лю извинилась за то, что заставила родителей страдать столько лет. Женщина пока не решила, останется ли с семьей на родине навсегда.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая узнал, что человек, которого он 16 лет считал биологическим отцом, обманул его. Тот объяснил свое поведение сочувствием.