Школьник вместо уроков уплыл на куске пенопласта

В Тайване рыбак нашел 11-летнего школьника дрейфующим в море на куске пенопласта. Об этом сообщает Need To Know.

© Lenta.ru

Утром 16 июня учитель школьника по фамилии Цзоу встревожился из-за его отсутствия. Семья мальчика, пропустившего уроки, считалась проблемной, поэтому педагог попытался связаться с родителями, но безуспешно. Полиция объявила ребенка в розыск после того, как никто не открыл дверь в доме.

Однако ближе к вечеру мальчика обнаружил в море на блоке пенопласта местный житель. Спасатели оперативно эвакуировали ребенка на берег и передали отцу, который работает в соседнем городе Синьчжу. По предварительной версии, Цзоу отправился к морю из соседнего городка Хулун, чтобы поиграть.

Ранее в Испании спасли мужчину, которого унесло в открытое море на надувном матрасе. Он дрейфовал в воде за 37 километров от берега.