Экс-стюардесса стала моделью OnlyFans и созналась в сексе в кабине пилотов

Экс-стюардесса созналась, что занялась сексом в кабине пилотов с членом экипажа во время выполнения пассажирского рейса. О своем опыте бывшая бортпроводница рассказала газете The Sun.

34-летняя Эбби Роуз после работы в авиации стала моделью OnlyFans и заявила, что интимная близость в небе между сотрудниками авиакомпаний происходила постоянно. По ее словам, у пилотов «очень большое эго» и сильное сексуальное влечение.

Роуз отметила, что в рубке всегда должны находиться оба пилота, однако когда один уходил в туалет, коллега, с которым она встречалась, приглашал ее к себе.

«Это было веселое, спонтанное действие, длившееся всего несколько минут. Самолет в основном летает сам по себе, поэтому ему нужно было лишь подавать коды, чтобы отслеживать полет. Он мог делать это, пока был занят мной», — сказала девушка.

Она подчеркнула, что пилот продолжал выполнять свою работу, поэтому все было «очень безопасно». Также Роуз поделилась наблюдением, что бортпроводницы регулярно занимаются «всякими непристойностями» в кабине лайнеров.

«Я почти уверена, что он предупредил командира воздушного судна, что должно произойти, чтобы дать нам дополнительное время. Все произошло довольно поспешно», — заключила собеседница.

Ранее пьяная стюардесса предложила сотруднику отеля потрогать «свои прелести» в обмен на вино. Инцидент произошел после того, как четыре члена экипажа начали распивать спиртные напитки вечером после работы на последнем рейсе из Лондона.