Инженерный гнев бобров: разрушенную плотину грызуны заменили семью новыми

В Оборникском лесничестве в Польше неизвестные попытались прогнать семейство бобров, разрушив их запруду. Однако животные не только не ушли, но и построили на том же месте сразу семь плотин, создав обширный водоем. Лесники оценили упорство грызунов, назвав их работу «бесплатной помощью» в сохранении водных ресурсов.

В Оборникском лесничестве под Познанью развернулась необычная история противостояния человека и природы. Кто-то из местных жителей, недовольный деятельностью бобров, разрушил их плотину, предположительно надеясь прогнать животных с облюбованного участка. Однако расчет оказался неверным: семья бобров проявила удивительное упорство и возвела на месте разрушенного гидротехнического сооружения сразу семь новых плотин.

Результат трудов грызунов превзошел ожидания — образовался живописный и полноводный водоем, который привел в восторг сотрудников местного лесничества. Лесничий Яцек Щепаник отметил, что, хотя ведомство тратит значительные средства на удержание воды в лесах, бобры делают эту работу абсолютно бесплатно и с высокой эффективностью. Его коллега Адам Йозьвяк подчеркнул, что главная цель — не дать влаге уйти в реки, а плотины бобров являются идеальным природным инструментом для этого.

По данным организации Polish Waters, благодаря подобным сооружениям бобры помогают удерживать в польских лесах до 70 миллионов кубометров воды — объем, сравнимый с озером Гопло.

Стоит отметить, что отношение к бобрам в Польше неоднозначное. Фермеры не жалуют их за подтопление полей, а в городах они портят парковые деревья. В лесных же угодьях их деятельность приносит больше пользы, хотя иногда они уничтожают молодые саженцы дуба или бука, посаженные лесниками. Несмотря на это, лесники признают, что присутствие бобров важнее новых посадок, а штраф за разрушение их плотин достигает 5000 злотых.