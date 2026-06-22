Неизвестный выиграл более миллиарда рублей и не пришел за деньгами

В Великобритании устроители Национальной лотереи разыскивают неизвестного, который выиграл 12 миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 миллиарда рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

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Старший советник по выигрышам Национальной лотереи Энди Картер объявил, что счастливый билет был продан в городе-графстве Ронта, Кинон, Тав в Южном Уэльсе 6 июня, однако новоявленный мультимиллионер до сих пор не пришел за деньгами.

«Это просто невероятный выигрыш для одного игрока. Кто-то из вас стал мультимиллионером и даже не подозревает, что у него есть сумма, способная изменить жизнь, — заявил Картер в своем обращении. — Мы призываем всех игроков проверить билеты, чтобы выяснить, не являются ли они нашими потенциальными победителями».

Советник также отметил, что победителем может быть не только житель Ронта, Кинон, Тав, но и приезжий, который купил билет и забыл проверить его. В дирекции Национальной лотереи отметили, что у счастливчика есть время до 3 декабря, чтобы обналичить билет.

Ранее в Великобритании победитель лотереи так и не явился за деньгами. 4 октября 2025 года неизвестный счастливчик приобрел лотерейный билет на юго-востоке Лондона и выиграл более 10 миллионов фунтов стерлингов (973 миллиона рублей).