Неизвестный выиграл в лотерею более миллиарда рублей и не пришел за деньгами

В Великобритании устроители Национальной лотереи разыскивают неизвестного, который выиграл 12 миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 миллиарда рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

Старший советник по выигрышам Национальной лотереи Энди Картер объявил, что счастливый билет был продан в городе-графстве Ронта, Кинон, Тав в Южном Уэльсе 6 июня, однако новоявленный мультимиллионер до сих пор не пришел за деньгами.

«Это просто невероятный выигрыш для одного игрока. Кто-то из вас стал мультимиллионером и даже не подозревает, что у него есть сумма, способная изменить жизнь, — заявил Картер в своем обращении. — Мы призываем всех игроков проверить билеты, чтобы выяснить, не являются ли они нашими потенциальными победителями».

Советник также отметил, что победителем может быть не только житель Ронта, Кинон, Тав, но и приезжий, который купил билет и забыл проверить его. В дирекции Национальной лотереи отметили, что у счастливчика есть время до 3 декабря, чтобы обналичить билет.

Ранее в Великобритании победитель лотереи так и не явился за деньгами. 4 октября 2025 года неизвестный счастливчик приобрел лотерейный билет на юго-востоке Лондона и выиграл более 10 миллионов фунтов стерлингов (973 миллиона рублей).