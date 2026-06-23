Женщина попала в безвыходную ситуацию из-за предложения заняться сексом втроем

Эксперт по сексу и отношениям Лаура Коллинз дала совет молодой женщине, которая пожаловалась на то, что бойфренд вынуждает ее заняться сексом втроем. Совет специалистки опубликовало издание Metro.

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Читательница написала, что чувствует себя в безвыходной ситуации, так как ее идеальный бойфренд хочет, чтобы его бывшая девушка занялась с ними сексом втроем. «Все считают, что я не должна даже думать об этом. Но, похоже, альтернатива — расстаться с ним, чего я не смогу вынести», — заявила она.

Автор письма уточнила, что познакомилась с возлюбленным несколько месяцев назад, в период, когда восстанавливалась после тяжелого расставания. По ее словам, сначала отношения были превосходными, но пару недель назад парень поставил ее в тупик, предложив секс втроем. «Он сказал, что не может выбрать между мной и своей бывшей. Говорит, что я полюблю ее так же сильно, как и он, если соглашусь», — рассказала она.

В ответ на письмо Коллинз отметила, что отношения втроем допустимы, если всех участников это устраивает. Однако, по ее мнению, в этой ситуации сценарий совсем другой. «По сути, он говорит, что хочет встречаться со своей бывшей. Вам стоит задуматься, действительно ли он хочет отношений втроем или ему просто не хватает смелости расстаться с вами», — написала Коллинз.

Она также обратила внимание на то, что автор письма не горит желанием менять формат отношений и может согласиться на секс втроем только из страха остаться одной. «Вы чувствовали себя уязвимой, когда познакомились с ним, но сейчас настало время быть сильной. Не надо делать что-то только ради того, чтобы угодить партнеру», — призвала она.

Ранее пользовательница Reddit пожаловалась, что подсела на секс с фетишистом и не может остановить эти отношения. По ее словам, партнер не нравится ей как человек, но она в восторге от секса с ним.