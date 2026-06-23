В Китае 27-летняя выпускница Фуданьского университета Кики дает молодежи советы за деньги. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

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Кики разместила объявление, что может встретиться с теми, кто хочет узнать об обучении за рубежом или нуждается в совете. Издание отметило, что в Китае набирает популярность услуга, широко известная как «сестринские заказы»: 30-40-летние китаянки «сдают себя в аренду» и дают молодежи уроки мудрости. Они дают возможность выговориться, получить совет или просто пообщаться в уютной атмосфере.

По словам журналистов, некоторые китаянки берут за час встречи от $22 до $44. Другие предоставляют свои услуги бесплатно, прося клиентов оплатить совместное времяпрепровождение, включая угощения и досуг.

До этого сообщалось, что китаянка, работавшая финансовым директором в компании отца, примерно за год незаконно перевела с корпоративного счета около $2,5 млн. Все похищенные средства, как установило следствие, она потратила на донаты блогерам в социальных сетях.