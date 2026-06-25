Мужчина перекричал отбойный молоток

Австралиец громко закричал и побил рекорд Гиннесса, издав вопль силой 122,4 децибела, что сравнимо с громкостью удара грома или стука отбойного молотка. Об этом сообщается в официальной публикации Книги рекордов Гиннесса.

58-летний Джозеф Макгрейл-Бейтап, мастер по ремонту кондиционеров и по совместительству почетный городской глашатай, прокричал слово «сейчас» на радиостанции 2 мая. С седьмой попытки ему удалось превзойти достижение 1994 года, принадлежавшее учительнице из Северной Ирландии (121,7 децибела).

После рекорда, по его собственному признанию, он на несколько дней потерял голос. Макгрейл-Бейтап отметил, что подготовиться к такому состязанию при помощи тренировок невозможно — нужно беречь связки.

По шкале децибел, где каждые десять децибел означают удвоение громкости, крик Макгрейл-Бейтапа приближается к болевому порогу в 130 децибел, который сравнивают с шумом реактивного самолета на взлете. В 2019 году австралиец также установил другой рекорд — по скоростной стрельбе из лука.

Ранее британец погрузился в ванну с фасолью в томатном соусе и лежал в ней четыре дня ради рекорда. Колин Джонс провел в ванне, наполненной содержимым 14 банок консервированной фасоли, с 08:00 вторника до 18:00 субботы, 20 июня.