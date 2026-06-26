Популярную певицу заставили обрить голову в наказание за встречу с поклонником

Бывшая участница японской поп-группы AKB48 Мэй Ханада обвинила руководство в том, что ее заставили обрить голову в наказание за встречу с поклонником. Об этом сообщает издание Tokyo Reporter.

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Ханаду заметили на улице с поклонником, которого она держала за руку. Впоследствии она призналась, что встретилась с ним в частном порядке, хотя это запрещено правилами AKB48. По традиции, участницы группы не имеют права на публичные романтические отношения и обязаны поддерживать невинный и непорочный облик.

По словам Ханады, когда о встрече узнало руководство AKB48, последовал многочасовой допрос. Менеджеры обвинили ее в романе с поклонником, задавали неуместные вопросы сексуального характера и отказывались верить опровержениям.

«Мне сказали, что если я хочу остаться в AKB48, то должна побрить голову в знак искренности», — утверждает Ханада.

В конце концов девушка побрила волосы и опубликовала видео с извинениями. Несмотря на это, вскоре ее выгнали из группы. Это первый случай расторжения контракта за 21-летнюю историю группы.

Руководство AKB48 отвергло обвинения в принуждении. Представитель компании заявил, что ответственные сотрудники никогда не отдали бы подобного распоряжения.

AKB48 выступает с 2005 года. За это время в группе сменилось более 470 участниц. На пике популярности ее годовой оборот составлял сотни миллионов долларов.