Почему девушки шарахаются от одного из самых красивых мужчин в мире

В 20 лет Брейден Питерс, более известный как Clavicular, превратил одержимость своей внешностью в прибыльный бизнес. Ради достижения идеала он бил себя молотком по лицу, подвешивал грузы к пенису и без конца посещал косметологов. Кажется, он смог впечатлить людей: сегодня его называют одним из самых красивых мужчин в интернете, а модные бренды приглашают его на Недели моды. Но ирония в том, что от него буквально шарахаются женщины, с которыми он пытается познакомиться. Как Clavicular стал «предводителем луксмаксеров» и почему он все равно не нравится противоположному полу — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Восхождение луксмаксера

Брейден Питерс вырос в Нью-Джерси. По словам самого мужчины, он воспитывался в совершенно обычной семье: его отец был бизнесменом, а мать домохозяйкой, которая в свободное время занималась бодибилдингом. Но семья Питерса все же отличалась от остальных, ведь не у каждого в США оборудован собственный домашний спортзал. Там он и начал заниматься спортом.

С самого детства Clavicular был одержим внешностью. В 14 лет подросток самостоятельно начал вводить себе тестостерон, не консультируясь по этому вопросу ни с медиками, ни с собственными родителями, а все инъекции он просто заказывал через интернет. Дошло до того, что сегодня организм Питерса уже не может вырабатывать тестостерон, из-за чего он подозревает у себя бесплодие.

Однажды родители Питерса все-таки нашли у него в комнате запасы тестостерона и выбросили их. Но это не остановило его, а лишь раззадорило: он стал заказывать через интернет самые разные стероиды и жирорастворители. В конце концов родители сдались и не стали противостоять увлечениям сына, которые уже выходили за грани разумного: впоследствии парень перешел с медицинских препаратов на запрещенные вещества, чтобы заглушать чувство голода.

«Они поняли, что практически ничего не могут сделать, чтобы остановить мое восхождение», – Брейден Питерс

Еще в школе у Питерса были проблемы с общением со сверстниками. Он сам называет себя «аутистом», хотя никакие специалисты не диагностировали у него расстройство аутистического спектра. Тем не менее Clavicular нашел друзей и собеседников на интернет-форумах, где подростки обсуждали внешность друг друга.

Так Питерс наткнулся на форумы луксмаксеров, где стал делиться своими успехами. Он писал длинные посты о том, как улучшает свое тело, и прикреплял к ним обработанные в фотошопе фотографии.

Сегодня Питерс считается самым популярным луксмаксером в мире. Как неофициальный «предводитель» этого движения Питерс ставил совершенно безумные эксперименты над собственным телом. Например, он использовал ставший классикой луксмаксинга метод bonesmashing («дробление костей»): он бил молотком себе по лицу, чтобы сделать скулы более острыми.

Еще идеолог луксмаксеров испробовал так называемый dick-up (дословно «подъемы на пенисе»). Это техника, при которой мужчина привязывает к своим гениталиям небольшой груз и тем самым растягивает его. Clavicular уверен, что эта методика помогает увеличить не только размер, но и силу эрекции, хотя эксперты в этом очень сомневаются.

Кто такие луксмаксеры?

Луксмаксеры — это последователи онлайн-движения Looksmaxxing (дословно «максимизация внешности»), которое направлено на улучшение внешности любыми средствами.

Есть два метода луксмаксинга. Первый — Softmaxxing (мягкий) — включает в себя базовый уход за собой: нужно правильно питаться, заниматься спортом, ухаживать за кожей и следовать трендам.

Второй метод — Hardmaxxing (жесткий) — связан с опасными для здоровья практиками, которые испробовал на себя и Питерс. Среди них, например, дробление костей, пластические операции и инъекции.

Самый красивый интернет-фрик

Мировую известность Брейден Питерс получил в конце 2025 года, когда начал вести стримы в TikTok и на платформе Kick. В своих роликах он в основном обсуждал внешность других людей и рассказывал, как им можно стать более привлекательными.

До этого он работал в ресторане (из-за чего называл себя «наемным рабом») и учился в католическом университете в Коннектикуте.

Правда, из университета его отчислили спустя несколько недель после начала учебы. Один из недоброжелателей Питерса «донес» на него руководству учебного заведения, из-за чего в его комнату в общежитии ворвалась охрана — там она нашла запрещенные стероиды.

Псевдоним Clavicular Питерс взял из-за ширины своего плечевого пояса: расстояние между его ключицами (clavicles на английском) составляет около 49,5 сантиметра. В сообществах луксмаксеров этот показатель считается важным, поэтому он сделал его частью своего интернет-образа.

В октябре 2025 года Clavicular подключился к стриму популярного на Kick блогера под никнеймом Cheesur, на которого подписано более 200 тысяч человек. В прямой трансляции Питерс давал ему советы по поводу улучшения внешности: в частности, Cheesur спрашивал о том, как ему справиться с облысением.

После этого Питерс стал набирать популярность и проводить стримы почти каждый день — по восемь часов подряд. При этом он не просто сидел перед компьютером и читал комментарии, а выходил на улицу с камерой и приставал к прохожим в надежде заснять момент, который станет вирусным.

Сейчас на канал Clavicular на платформе Kick подписано почти 400 тысяч человек, а в TikTok — больше миллиона. Он по-прежнему регулярно выпускает стримы и влоги.

Время от времени Clavicular удивляет аудиторию весьма странным контентом. Так, он провел прямую трансляцию собственной ринопластики, позволив зрителям наблюдать за операцией в реальном времени. До этого он в прямом эфире переехал мужчину на машине, за что его аккаунт в Kick на время заблокировали. А еще он получил полгода условно за стрельбу по настоящему аллигатору во время трансляции.

Альфа среди «невоспитанных ублюдков»

На первый взгляд кажется, что Питерс — это характерный блогер-маргинал, по типу инцелов или других фанатиков. Но, как оказалось, его влияние выходит далеко за пределы аудитории мужчин, которые мечтают стать «альфачами».

Сейчас Питерс делает себе карьеру в мире моды. В июне 2026 года он открыл показ коллекции весна-лето-2027 калифорнийского бренда «424» на Неделе моды в Париже. А еще полгода назад он вышел на подиум Недели моды в Нью-Йорке, закрывая показ Елены Велес. Издание GQ констатирует: луксмаксеры по типу Питерса уже захватили мировые подиумы.

Питерс все еще находится в столице Франции, где также записывает влоги. Он в том числе снимал свои попытки познакомиться с девушками во французской столице, однако раз за разом получал отказ. При этом, как заявлял Clavicular, он приехал в Париж, чтобы восстановить его «прежнюю репутацию города любви».

Многие француженки не узнавали его, из-за чего Питерс явно чувствовал себя некомфортно. Позже блогер написал в соцсети X оскорбительный пост в адрес всех европеек и назвал французов «невоспитанными ублюдками».

Тем временем французская пресса в своих материалах хвалила парижанок, которые «отшивали» скандального американского блогера.

«Девушки из США гораздо привлекательнее, чем из ЕС, просто потому что европейский генофонд был уничтожен во время Второй мировой войны. Все обладатели хороших генов погибли на войне, а физически неполноценные остались и размножались», – Clavicular

Впрочем, это далеко не первое провокационное высказывание Питерса о женщинах. Ранее он утверждал, что женщинам не стоит лезть в луксмаксинг, потому что это «пространство для мужчин». А однажды заявил, что мужчинам необязательно удовлетворять женщин в сексуальном плане, поскольку женский оргазм не приносит мужчинам никаких «рентабельных инвестиций».

«Саммит вознесения»

Clavicular говорил, что никогда и не думал становиться публичной фигурой с толпой последователей. Однако он, вероятно, доволен своим положением и неплохо зарабатывает на нем.

Питерс запустил собственную «онлайн-академию», где якобы помогает мужчинам познать «путь вознесения». За 49 долларов (3600 рублей) участник получает доступ к онлайн-форуму единомышленников и учебной программе Питерса. В своих курсах он рассказывает, как «максить» практически все: от линии челюсти и густоты волос до роста. Уроки напичканы биохимическими схемами и научными терминами, которые должны убедить аудиторию в эффективности его советов. В одном из разделов своей программы Питерс обращается к людям, которым, по его мнению, «не повезло с генетикой» — в основном он имеет в виду некие «этнические группы». Цель раздела — «улучшить» цвет кожи.

Отдельный раздел курсов Clavicular посвящен отношениям с женщинами. Он подробно объясняет, как знакомиться с ними и производить впечатление — при этом вопрос о том, хочет ли женщина этого знакомства, нередко остается за скобками.

Многие советы Питерса строятся вокруг постепенного давления на девушек и навязывания им внимания. Критики отмечают, что в его сценариях желание женщины нередко отходит на второй план, а некоторые рекомендации приближаются к оправданию домогательств. «Ваше присутствие должно вызывать чувство неловкости в хорошем смысле», — рекомендует Clavicular.

Фото: Лента.ру

«Она не сопротивляется? Придвинься ближе, пока твоя эрекция не станет ее проблемой. Затем направь ее руку себе на член. Если она начнет ею двигать — отведи ее в туалет или закажи такси», — советует Clavicular.

В конце июня Питерс запустил еще один «уникальный» платный мастер-класс для мужчин, желающих «прокачать» свою внешность и социальный статус. Несколько дней участники будут слушать лекции и советы Питерса на мероприятии под громким названием «Саммит вознесения», которое пройдет в Майами. Прямо там можно будет, помимо прочего, вколоть себе ботокс, филлеры, отбелить зубы и «растворить жир».

Попасть на «Саммит вознесения» может практически любой желающий. Онлайн-доступ ко всем трансляциям стоит 97 долларов (более 7200 рублей), а билет для личного присутствия — 297 долларов (более 22 тысяч рублей). Всех участников также приглашают посоревноваться в мог-баттлах.

В чем секрет популярности Clavicular?

Психологов беспокоит то, на кого именно работает контент Брейдена Питерса. Детский психолог Эшли Макси-Морман призналась: к ней на прием приходят мальчики десяти лет, которые смотрят видео луксмаксеров и уже начинают комплексовать по поводу собственной внешности. Получается, что аудитория блогера моложе, чем можно было предположить, а значит, и эффект от его контента бьет по совсем юной и уязвимой психике.

В этом контексте специалисты по отношениям вспоминают идею психолога Эриха Фромма о «рынке личностей» — когда люди начинают воспринимать друг друга не как личностей, а как товары с ценником. Похожая логика лежит в основе того, что делает Clavicular: он превращает внешность в объект бесконечной оценки и сравнения. В итоге шок-контент, экстремальные методы и продажа курсов по «вознесению» — это не путь к настоящему самосовершенствованию, а способ заработать на мужской неуверенности и одиночестве.