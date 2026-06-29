Бездомная россиянка поселилась в тайском ресторане и начала пугать посетителей

Переехавшая в Таиланд россиянка осталась без крыши над головой и поселилась в ресторане на Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что 31-летняя Анна У. из Новороссийска находится в курортной стране Азии с ноября 2025 года. Пока были деньги, она снимала номер в гостинице, а затем оказалась на улице. Бездомная женщина стала приходить в один из местных ресторанов, при этом вела она себя неадекватно.

Владелец заведения пожаловался, что россиянка щелкала зажигалкой перед лицом у людей и бросалась бутылками в машины. Таец пытался выгнать гостью из ресторана с помощью полиции, но безуспешно. Он также искал ее родных или знакомых. Теперь мужчина обратился к волонтерам, попросив вернуть дебоширку на родину.

Ранее 43-летняя россиянка Дарья Шангина, пропавшая во время отдыха в Таиланде, нашлась с наркотической зависимостью в рабстве у знакомого араба. В настоящее время она находится в клинике.