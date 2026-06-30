Женщина рассказала о секс-вечеринках с отцом

Британка Элис Сетчфилд призналась, что посещает мероприятия для свингеров вместе с отцом. Ее историей делится The Sun.

39-летняя женщина нередко приходит на секс-вечеринки с 64-летним отцом по имени Чарльз. Они всегда предупреждают других гостей, что являются родственниками.

«Люди реагируют со смесью удивления и шока», — добавила Элис.

Она объяснила, что во время мероприятия старается не сталкиваться с отцом и уважать границы друг друга.

По словам Элис, любовь к сексу с множеством партнеров передалась ей от бабушки Мейвис — матери Чарльза. Она работала натурщицей, одной из первых вступила в местный нудистский клуб, устраивала вечеринки для свингеров в собственном доме и даже состояла в отношениях с женатой парой.

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