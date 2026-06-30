Жертвы солярия: мужчина тайно снимал голых женщин и избежал наказания

В Калифорнии мужчина, обвиняемый в систематической скрытой съемке посетительниц солярия, остался на свободе. Инцидент вскрыл особенности местного законодательства, которое не позволяет предъявить более тяжкое обвинение. О случившемся пишет New York Post.

40-летний Кайл Комбс, житель Гровер-Бич, оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что он тайно снимал обнаженных женщин в фитнес-клубе города Арройо-Гранде. По данным следствия, его жертвами стали около 50 посетительниц. Злоумышленника задержали с поличным в момент, когда он просунул мобильный телефон в кабину солярия к очередной потенциальной жертве.

Как установили правоохранители, действия Комбса не ограничивались съемкой в кабинках. Он также взламывал двери раздевалок, чтобы получить доступ к помещениям и продолжить противоправные действия. Инцидент произошел в период с июля по декабрь 2025 года.

В апреле текущего года восемь пострадавших обратились в полицию с заявлениями. Изначально мужчине инкриминировали тяжкие сексуальные преступления. Однако калифорнийские законы квалифицируют съемку обнаженных людей без их ведома и согласия как проступок, а не тяжкое преступление. Это обстоятельство позволило подозреваемому выйти на свободу до начала судебного разбирательства.

Окружной прокурор уже заявил, что намерен совместно с полицией добиваться справедливого наказания для фигуранта дела. На данный момент мужчина находится на свободе, судебный процесс по делу не начат.