Охотник за привидениями рассказал о пришедшем за ним с кладбища полтергейсте

Охотник за привидениями Андрей Шевелев рассказал, как за ним с кладбища пришел полтергейст и терроризировал его в съемной квартире. Этой историей он поделился в интервью для Life.ru.

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Братья Андрей и Сергей Шевелевы давно занимаются изучением паранормальных явлений и часто бывают на кладбищах после захода солнца. По словам Андрея, однажды он невольно принес домой с ночных съемок на кладбище сущность, которая оказалась полтергейстом.

Призрак якобы долгое время мучил его в арендованной квартире, передвигая вещи и издавая разные звуки. Только переезд помог избавиться от него. При этом братьям удалось зафиксировать десять процентов странных происшествий на камеру.

Шевелевы начали свои эксперименты еще в 2017 году в Курске, теперь ведут популярные YouTube-каналы. В работе они используют арсенал из камер ночного видения, собственноручно собранные приборы и генераторы случайных чисел. Все это помогает им ловить электро-голосовые феномены и фиксировать призраков на стоп-кадрах.

Самой жуткой визуальной находкой исследователей стало лицо старушки, якобы проступившее на фотографии с кладбища при разборе материала дома, что подтвердило их правило: после 17:00 на погостах активизируются неупокоенные души, которых можно ненароком притащить с собой.

Братья Шевелевы советуют обычным людям без дела не ходить по заброшенным объектам и кладбищам, так как это может быть опасно, и предупреждают, что часто именно такие вылазки становятся причиной появления полтергейста в жилых квартирах.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.