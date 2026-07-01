Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

Полиция Флориды, США, обвинила 45-летнюю Эсси Латрелл Дэвис в краже лотерейных билетов из магазина, где она работала. Об этом сообщает CBS12.

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Расследование в отношении сотрудницы магазина началось, когда менеджер заметил недостачу скретч-билетов. Он изучил камеры видеонаблюдения и обнаружил, что Дэвис забирала себе как отдельные лотерейные билеты, так и целые буклеты.

Затем женщина активировала их: несчастливые билеты она выбрасывала, а выигрышные оставляла себе. С конца июля по середину сентября 2025 года она украла более 500 билетов общей стоимостью 32,5 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей). Сумма присвоенных ею выигрышей составила 39 тысяч долларов (три миллиона рублей). Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина украл у соседки выигрышный лотерейный билет на шесть миллионов батов и сжег его, испугавшись разоблачения. Ни устроители лотереи, ни полиция пока не ответили, сможет ли женщина получить выигрыш.