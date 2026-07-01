Санта Клаус оказался педофилом

В США мужчину по имени Санта Клаус арестовали во время полицейской операции по поимке педофилов, когда он пришел на встречу с несовершеннолетним. Об этом сообщает Daily Star.

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75-летний житель Нового Орлеана, сменивший имя с Джорджа Куигли на Санта Клаус, был задержан после того, как в приложении для знакомств завел переписку с несовершеннолетним, обсуждая сексуальные действия. На встречу он пришел с длинной седой бородой и в красной одежде. Вместо ребенка его ждал детектив, который работал под прикрытием.

Санта Клаус оказался одним из 11 человек, арестованных в ходе этой операции. Ему предъявлены обвинения в совращении несовершеннолетних и непристойном поведении.

В ноябре 2025 года в США арестовали педофила, который инсценировал свое похищение и скрывался 13 лет. Мужчина находился под следствием по делу о хранении детской порнографии.