Женщина упала с горы и осталась в хорошем настроении

В США 31-летняя женщина упала с горы Шаста, выжила и даже не потеряла сознание. Об этом сообщает FOX40.

Инцидент произошел, когда альпинистка поднималась по маршруту Avalanche Gulch в группе с двумя другими неопытными туристами. Она сорвалась с высоты около 3,9 тысячи метров и пролетела примерно 450 метров, прежде чем остановиться на склоне. Спасатели получили сигнал о происшествии около полудня и из-за облачности не смогли сразу высадиться с вертолета у пострадавшей, поэтому их высадили на отметке ниже, и оставшийся путь они преодолели пешком.

Пострадавшую стабилизировали на месте, уложили в спасательные носилки и спустили к озеру Хелен. Оттуда ее эвакуировали вертолетом в больницу. По словам медиков, женщина была в сознании и в хорошем настроении, несмотря на падение.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии в костюме Человека-паука сорвался с крутого склона в Куала-Лумпуре во время неудачного пикника. Мужчина выжил после падения с высоты около 20 метров.