Династия порнозвезд? Дочь взяла пример с матери

Жительница Великобритании Маккензи рассказала, почему она решила взять пример с матери и стать порнозвездой. Об этом пишет Creatorzine.

По словам Маккензи, пока она училась в школе, ее мать Леви уже работала на британском телеканале для взрослых Babestation. Одноклассники девушки узнали об этом и все школьные годы травили ее. Маккензи настолько устала от этого, что однажды попросила мать уволиться. Однако Леви не выполнила ее просьбу. Она объяснила, что тогда у нее не будет денег обеспечивать дочь.

«Я никогда не смотрела свысока на мамину работу, но всегда говорила себе: "Я не буду такой, как мама"», — объяснила Маккензи.

После школы она поступила на деловое администрирование и мечтала работать в банке. Все изменилось во время карантина, объявленного из-за пандемии COVID-19.

Маккензи не смогла устроиться на работу и завела аккаунт на OnlyFans ради небольшого дополнительного заработка.

«Я запустила его вечером, а наутро проснулась и обнаружила, что за ночь заработала кучу денег», — рассказала она.

Тогда девушка и решила остаться в секс-индустрии. Вскоре она присоединилась к команде Babestation.

Теперь Маккензи работает на одном телеканале с матерью. Несмотря на свои прошлые заявления, сейчас девушка ни о чем не жалеет.

Ранее звезда британского телеканала для взрослых Babestation Брукси Брукс рассказала о зрителе-каннибале. По ее словам, он напивается, звонит ей и описывает, как бы хотел ее съесть.