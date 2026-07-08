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В Англии бумажные ежи для детей оказались сделаны из страниц эротического романа

Газета.Ru

В Великобритании родители возмутились, обнаружив, что бумажные ежики, которые их детям раздавали в магазинах, сделаны из страниц эротического романа, пишет Daily Mail.

Бумажные ежики для детей оказались сделаны из страниц эротического романа
© Газета.Ru

Однако одна из бабушек, Линда Форчун, выяснила, что поделка ее внучки сложена из страниц романа Николсона Бейкера «Фермата» 1994 года, содержащего откровенные сексуальные сцены. Женщина предупредила других родителей в соцсетях, и еще семь семей сообщили о подобных инцидентах.

Другая мать, Джемма, рассказала, что ее 10-летняя дочь получила такого ежика от пожилого мужчины. Лишь позже, увидев пост Линды, она проверила поделку и обнаружила откровенное содержание на использованных страницах.

В полиции заявили, что поговорили с распространителем бумажных ежей и не нашли злого умысла: мужчина действовал добросовестно и собирал деньги на благотворительность. Однако некоторые родители все равно считают инцидента «странным» и призывают других быть бдительными.