Инкассатор-призрак обвел банкиров вокруг пальца

40-летний Квабена Кисси, бывший сотрудник частной охранной компании, в 2022 году обманул банковских служащих на юге Лондона, выдав себя за инкассатора. В старой форме и с пустым кейсом он унес 117 200 фунтов стерлингов и скрылся в Гане. Спустя четыре года его выдал заказ такси на собственное имя — суд приговорил его к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.

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5 июля 2022 года в отделении банка на юге Лондона произошло ограбление, достойное сценария голливудского триллера. 40-летний Квабена Кисси, вооруженный лишь старой униформой, инкассаторским кейсом и знанием банковских протоколов, сумел обмануть сотрудников и похитить крупную сумму. На нем были шлем, медицинская маска и форменная одежда, которую он носил во время работы охранником в 2019–2020 годах. Уверенная походка и безупречное знание процедур сыграли решающую роль.

В тот день банк готовил к плановой инкассации 256 тысяч фунтов стерлингов. Увидев человека в знакомой форме, служащие без тени сомнения передали ему несколько сумок. Кисси забрал первую партию — 117 200 фунтов — и покинул здание. Когда он не вернулся за остатком, у сотрудников зародились подозрения, но окончательно они поняли, что стали жертвой мошенника, лишь когда в отделении появился настоящий инкассатор.

К тому моменту преступник уже был на пути в аэропорт. На следующий день он вылетел в Гану, где прожил четыре года, ухаживая за больной матерью. Полиция безуспешно разыскивала его до марта 2026 года, когда Кисси вернулся в Великобританию. Его погубила банальная неосторожность — он заказал такси на свое настоящее имя, к которому был привязан мобильный телефон. Правоохранители мгновенно вычислили его местоположение и арестовали.

В ходе суда бывший охранник признал вину. Суд учел дерзость преступления и длительное уклонение от правосудия и приговорил его к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

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