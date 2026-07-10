Окурки и тест на беременность: фанаты раскупили мусор со звездной свадьбы

Пятница, 3 июля, останется, вероятно, самым счастливым днем в жизни певицы с миллиардным состоянием Тейлор Свифт, ведь именно в этот день состоялась ее свадьба со звездой американского футбола Трэвисом Келси.

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Но это был также памятный день для некоторых из ее фанатов. По данным AFP, несколько "Свифти", так называют в США ярых поклонников певицы, заплатили до 25 долларов за покупку остатков мусора, собранного возле стадиона Madison Square Garden в Нью-Йорке, где проходила свадебная вечеринка.

В основе этого "начинания" лежит идея местного "художника" Джастина Жиньяка, который с 2001 года продает "100-процентно аутентичные нью-йоркские отходы". Согласно его сайту, Джастин продал более 1300 мусорных отходов из Нью-Йорка в более чем 30 странах, сообщает The Times. Узнав о времени начала свадебной вечеринки, он воспользовался ситуацией и собрал мусор за ограждающей лентой перед стадионом.

"Это событие привлекло внимание фанатов, которые захотели получить маленькую часть, пусть даже косвенную, от ее свадьбы", - сказал он агентству.

Окурки, крышки от бутылок, использованные трубочки для коктейлей, столовые приборы, выброшенные в мусорную корзину наушники и даже тест на беременность. Менее чем за 24 часа все 50 выставленных на продажу "лотов" нашли покупателей. Проданные за 25 долларов за штуку плюс 10 долларов за доставку, они принесли 1250 долларов в карман Джастина Жиньяка, который уже рассматривает возможность предложить поклонникам больше подобных "произведений".