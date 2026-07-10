Самый известный в мире бегемот будет праздновать день рождения три дня

Карликовый бегемот Му Дэн, который получил популярность по всему миру в соцсетях, собирается праздновать свой второй день рождения, который продлится три дня. Об этом сообщает Independent.

Открытый зоопарк Кхао Кхео в таиландской провинции Чонбури, к востоку от Бангкока, объявил о проведении фестиваля «Му Денг, счастливый день Денга», который пройдет с 10 по 12 июля. Посетители зоопарка присоединятся к массовому поздравлению вокруг вольера и подарят бегемоту праздничный торт из его любимых овощей.

До этого сообщалось, что в зоопарке города Ранчи в Индии самка бегемота напала на смотрителя зоопарка, который решил проверить новорожденного детеныша. Другие смотрители бросились на помощь, вытащили мужчину из вольера, его госпитализировали с многочисленными травмами, но несмотря на все усилия медиков спасти пострадавшего не удалось.