Тысячи мотыльков едва не сорвали свадьбу

Из-за многодневной жары в Турции мотыльки прервали свадьбу молодой пары. Об этом сообщает Video7.

В деревне Башаран тысячи мотыльков слетелись на деревенскую свадьбу с девичником и обрядом нанесения хны. Под аккомпанемент оркестра мотыльки до поздней ночи мешали гостям петь и танцевать. По итогу в ночь хны жених и невеста должны были традиционно закончить свадьбу, но природа им помешала и прервала все мероприятие.

В августе 2025 года мотыльки заполонили улицы и дома в забайкальском селе. Как пояснил кандидат биологических наук, сотрудник Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Олег Корсун в беседе с порталом, скорее всего, речь идет о непарном шелкопряде — ночных бабочках, которые периодически дают массовые вспышки численности.