Девушка сделала ДНК-тест и узнала шокирующую правду о своем настоящем отце

Пользовательница Reddit с ником Haunting_Roll_915 рассказала о баснословном богатстве своего биологического отца. По ее словам, состояние мужчины оценивается в миллиарды долларов.

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«Несколько лет назад я узнала, что мой отец — не тот человек, который меня воспитал. Более того, он до сих пор не знает, что я — не его дочь. А вот мой биологический отец владеет более чем 10 миллиардами долларов, но не хочет иметь со мной ничего общего. Он до сих пор женат на своей первой жене, и я не уверена, что она вообще обо мне знает. Зато я знаю, что моя мать шантажировала его, чтобы он оплатил мне обучение в колледже, так что у меня нет никаких долгов», — написала девушка.

Она уточнила, что появилась на свет в результате двойной измены: биологический отец предал свою супругу, а мать — мужа. Родство с миллиардером автору удалось подтвердить с помощью ДНК-теста, биоматериал для которого сдала его племянница. Во время единственной встречи с биологическим отцом девушка испытала сильную привязанность к нему, однако больше они не виделись: мужчина избегает личных контактов на протяжении семи лет.

«Я пыталась встречаться с ним на конференциях и других публичных мероприятиях, но он успешно уклоняется от этого. Я не пытаюсь разрушить его жизнь. Но у меня теперь двое своих детей, и я бы хотела познакомить их с дедушкой», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как однажды прошла ДНК-тест и загрузила его результаты в сервис поиска родственников AncestryDNA. После этого она выяснила, что воспитавший ее человек на самом деле не был ее биологическим отцом.