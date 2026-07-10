Медведь забрал свою «долю» с военной базы

На Аляске произошел неординарный случай: медведь проник в торговый центр, расположенный на территории объединенной военной базы «Эльмендорф‑Ричардсон, и ненадолго стал его «посетителем. Зверь не задержался надолго — полакомившись персиком, он ушел.

Инцидент случился воскресным утром — в тот момент в торговом центре уже находились люди: и персонал, и посетители. Камеры зафиксировали, как хищник зашёл в кафетерий, взял персик, а затем, пройдя по коридору, оставил там следы своего пребывания и в итоге покинул помещение.

По информации телеканала, сославшегося на слова Колетт Брандт, менеджера по охране дикой природы, медведь смог попасть внутрь через автоматические двери. После случившегося специалисты природоохранной службы проследили за тем, чтобы животное вернулось в естественную среду обитания — ушло в лес, сообщает KTUU.

Ранее в Тибете медведь вломился в номер гостиницы, где находились люди. Он не причинил вреда постояльцам и быстро покинул помещение. Хозяин отеля сулее отпугнуть животное фонариком.

Также стало известно, что гималайский медведь устроил переполох во Владивостоке. Он проплыл Амурский залив и оказался на городских улицах. Территорию оцепили после появления хищника. Медведя удалось выследить, усыпить и переправить в безопасное место.