Музей в Нидерландах размазал по полу 350 кг арахисовой пасты

Свыше 350 килограммов арахисовой пасты оказались на полу музея в Нидерландах. Таким образом там почтили память художника-концептуалиста Виме Т. Шипперса, который умер в июне на 84-м году жизни. Об этом со ссылкой на AP News сообщает News.ru.

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Шипперс впервые сделал инсталляцию "Пол из арахисового масла" или "Пиндакаасфлоер" в 1969 году. Сейчас ее покажут в филиале Музея Бойманса – ван Бенингена в Роттердаме.

Художник создавал произведения, которые бросали вызов традиционным представлениям о смысле искусства. Перед смертью он обсуждал с музеем план воссоздания его работы. Шиперс оставил инструкцию, согласно которой арахисовую пасту нужно наносить "как можно более ровно и скучно". Гостям выставки запрещено лежать или стоять на покрытии.

Два сотрудника учреждения несколько дней выкладывали арахисовую пасту на пол. Для этого им понадобились шпатели. Всего на инсталляцию ушло 40 ведер продукта. Позже перед входом в музей появилась табличка с предупреждением для аллергиков.

Ранее уличный художник Бэнкси подтвердил, что установленная на улице Лондона статуя принадлежит ему. Речь идет о скульптуре с лицом, которое закрыто флагом. Она появилась в британской столице в мае.