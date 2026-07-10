Жительница Лас-Вегаса 14 раз выходила замуж из-за лудомании

Жительница американского Лас-Вегаса выходила замуж 14 раз, чтобы выманивать деньги у своих мужей на азартные игры. Об этом случае в четверг, 9 июля, рассказали в Independent.

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По данным следствия, 33-летняя Цзяин Чен вступала в брак с новыми партнерами, после чего просила у них крупные суммы, ссылаясь на помощь больному родственнику в Китае. Как только деньги поступали ей на счет, женщина прекращала общение.

С марта 2019 года по май 2024-го Цзяин Чен оформила несколько браков в округе Кларк под разными именами. Одновременно она тратила деньги на азартные игры — только за последний год женщина проиграла в казино более 300 тысяч долларов.

Цзяин Чен задержали. Она признала свою вину по делу о мошенничестве, связанном с фиктивными браками. Судебное слушание назначено на 20 августа, уточнили в британском издании.

Недавно Минздрав России принял историческое решение: с 1 сентября игроков, которые не в силах противостоять пагубному пристрастию к азартным играм, будут бесплатно лечить психиатры-наркологи. Подробнее о том, что такое лудомания и как ее лечат — в материале «Вечерней Москвы».