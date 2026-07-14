Каверзный вопрос ребенка заставил парня переживать за свою жизнь

Пользователь Reddit с ником Clueless_StoneWard рассказал, как оказался в крайне неудобном положении во время семейного ужина. На него 21-летнего автора пригласила его сестра.

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«Мы спокойно ужинали в кругу теток, дядей, двоюродных братьев и сестер, и примерно через несколько часов, когда должны были подавать десерт, ко мне подошла моя шестилетняя кузина. Мы поприветствовали друг друга и она шепотом спросила: "Эй, а что такое презерватив?" Я, понятное дело, был ошеломлен, и сделал вид, что не понял ее или не расслышал, но она снова задала тот же вопрос чуть более громким голосом», — написал парень.

Он попытался сообразить, какой ответ будет наиболее безопасным. Уже задним умом автор понял: ему стоило солгать, что он и сам не знает. Однако он почему-то решил импровизировать и выдал:

«Это на тот случай, когда у мужчин начинаются месячные».

За этим последовал логичный вопрос о том, что такое месячные.

«И вот теперь я думаю: "Черт, я мог бы ей, конечно, рассказать, но лучше бы этот разговор с ней провела моя сестра, а еще лучше — моя тетка, мать девочки. Но я, к сожалению, ответила ей: "Это как очень плохое мочеиспускание". Каким-то чудом этот ответ удовлетворил ее», — отметил парень.

Никто из остальных членов семьи не услышал этой беседы, однако теперь молодой человек пусть и в шутку, но «опасается за свою жизнь». Он ждет момента, когда в семейном чате мать ребенка спросит, кто рассказал ее дочери про презервативы и месячные.

Ранее веселая тетя научила племянника одному трюку и едва не угробила его бабушку. Она в шутку грохнулась перед ребенком в обморок.