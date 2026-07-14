Юноша лишил родителей многомилионного наследства

В Китае 19-летний миллионер лишил родителей наследства в размере 20 млн юаней (225,8 млн рублей). Об этом пишет портал Mothership.

По информации издания, молодой человек, серьезно увлекающийся экстремальными видами спорта, составил завещание, в котором оставляет квартиру и многомиллионные накопления своему другу детства.

Отмечается, что квартиру и сбережения подарили ему родители, однако после развода они завели новые семьи и сейчас мало общаются со своим сыном. Парень, в свою очередь, не хочет, чтобы деньги достались новым супругам родителей и их детям, так как считает их чужими людьми.

Юрист рассказал изданию, что составление завещаний становится все более распространенным явлением среди молодого поколения в Китае — все больше людей 1980-х, 1990-х годов рождения составляют завещания в молодом возрасте.