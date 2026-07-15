Медведь пять раз вламывался в один и тот же дом, чтобы поесть сладкого

Власти Японии приступили к поискам медведя, который пробрался в дом супружеской пары Сидзукуиси и разорил холодильник. Этот случай стал уже не первым — медведя подозревают в 14 взломах за последние две недели.

Вечером 13 июля 87-летний Мицуо Мацубара вышел на шум из своей кухни и столкнулся с азиатским черным медведем. Холодильник был открыт, а еда разбросана по полу. Жена хозяина вызвала полицию.

В то же время поступили сообщения о взломах в пяти местах на северо-востоке города. Чиновники заподозрили, что их виновником является один и тот же медведь-рецидивист.

Местные власти установили ловушки и электрические ограждения вокруг домов, а также развернули патрули. Необычно, что медведь врывался в одно и то же место несколько раз. Так, он пять раз вламывался в один и тот же дом и поедал печенье, сахар и каринто — японскую сладость в сахарной глазури. Также он забрался в кондитерскую и утащил пончики из холодильника. Кроме того, хищник четыре раза нападал на ферму, чтобы полакомиться кормом для скота.

За последние годы в Японии произошло рекордное количество нападений медведей на людей. Некоторые инциденты заканчивались гибелью человека. По мнению экспертов, агрессия связана с сокращением естественных запасов пищи медведей, сообщает The Guardian.

Ранее стало известно, что в японском городе Уцуномия из-за агрессивного медведя закрыли почти 100 школ. Жителей призвали записать двери и окна. Было организовано патрулирование улиц.