Невнимательность едва не лишила мужчину больших денег

Забытый в машине билет едва не стоил американцу выигрыша в 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Житель штата Вирджиния, США, признался, что сразу счел купленный лотерейный билет проигрышным. Он оставил его в пикапе и вспомнил о нем только через несколько недель, когда решил получить бонусные баллы. Он пытался сам просканировать билет, но ему постоянно приходило сообщение об ошибке.

Тогда американец обратился за помощью к сотрудникам магазина. Так мужчина и узнал, что из-за невнимательности едва не лишился призовых денег.

Счастливчик рассказал, что потратит выигрыш на оплату счетов и ремонт дома. Оставшуюся часть приза он сохранит на будущее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании неизвестный выиграл в лотерею 12 миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 миллиарда рублей) и не пришел за деньгами. Устроители Национальной лотереи разыскивают счастливчика.